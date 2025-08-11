De Winter, a sorpresa la spunta il Milan: accordo raggiunto

Dopo settimane di voci e un lungo corteggiamento da parte dell’Inter, è invece il Milan a mettere a segno il colpo Koni De Winter. Il difensore belga del Genoa, classe 2002, era stato a lungo nel mirino dei nerazzurri, ma la trattativa rossonera è entrata in accelerata decisiva nelle ultime ore. I due club hanno trovato dapprima l’accordo con il giocatore e, in serata, anche la quadra definitiva sulla cifra del trasferimento: 20 milioni di euro più bonus, per un totale che potrà toccare i 25 milioni, somma sempre richiesta dai rossoblù che dovranno dare 5 milioni alla Juventus che aveva una percentuale sulla rivendita.

Per il Genoa, la partenza di De Winter sarà compensata dall’inserimento in pianta stabile di Leo Østigård nella formazione titolare di Vieira anche se non è da escludere l’arrivo di altro difensore.

Nel frattempo, la squadra rossoblù riprenderà gli allenamenti oggi pomeriggio in vista del debutto stagionale in Coppa Italia, fissato per il 15 agosto contro il Vicenza. Un allenamento speciale, che si svolgerà a porte aperte per permettere ai tifosi di riabbracciare la squadra e dare la carica in vista della nuova stagione.