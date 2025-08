Il Genoa vola in Spagna, giovedì triangolare con Real Oviedo e Villareal

Tornati a Genova sabato sera dopo l'amichevole vittoriosa contro il Mantova, i rossoblù sono già pronti a partire di nuovo, mercoledì 30 luglio, questa volta destinazione Asturie. Giovedì infatti ad Oviedo saranno protagonisti di un triangolare che li vedrà opposti alle 19 al Villareal e un'ora dopo al Real Oviedo. Con un seguito di tifosi abbastanza nutrito.

In campo anche Valentin Carboni

Per il Genoa sarà come rievocare ricordi felici di un tempo passato, quando la città spagnola segnò il primo passo di quella cavalcata trionfale in Coppa Uefa che portò la squadra di Bagnoli e Signorini, di Skuhravy e Aguilera, di Ruotolo ed Eranio e tanti altri ancora fino in semifinale attraverso l'impresa di Liverpool, prima squadra italiana a violare l'Anfield Road. Trentaquattro anni dopo si torna allo stadio Carlos Tartiere. Un appuntamento importante non solo sotto il profilo della memoria ma anche sul campo dove verosimilmente scenderanno anche i nuovi acquisti Colombo e Carboni.

