Nata in ambulanza, i soccorritori fanno visita alla piccola Beatrice

La piccola Beatrice in braccio alla mamma

Un’immagine destinata a rimanere impressa nell’album dei ricordi di Beatrice, la neonata che ha fatto il suo ingresso nel mondo in modo tanto rocambolesco quanto indimenticabile. Qualche giorno fa, la piccola è nata su un’ambulanza della Pubblica asssitenza Molassana , pochi istanti prima di raggiungere l’ospedale, in un parto tanto rapido quanto emozionante.

Oggi, i soccorritori Khalid e Simone sono tornati a trovarla al reparto di neonatologia, per festeggiare insieme a mamma Sara e papà Luca questa nascita “frettolosa” che ha già conquistato i cuori di molti. Tutto è iniziato nella notte di sabato, alle 2 del mattino, quando il parto di Sara è iniziato improvvisamente su Corso Europa, a Genova. La chiamata di emergenza ha attivato l’ambulanza 501 della postazione di Molassana, accompagnata dall'automedica Golf3 .

I soccorritori Khalid e Simone, con professionalità e sangue freddo, hanno assistito la mamma durante il tragitto, mentre l’ambulanza sfrecciava verso l’ospedale . Ma Beatrice non ha voluto aspettare: è nata a bordo del mezzo, tra l’adrenalina e l’emozione di un momento unico. “È stata un’esperienza incredibile,” racconta Khalid, uno dei soccorritori. “Quando siamo arrivati, la situazione era già avanzata, ma insieme a Simone abbiamo fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza di mamma e bambina. Veder nascere Beatrice è stato un momento che non dimenticheremo mai.”

Simone aggiunge con un sorriso: “È raro vivere qualcosa di così intenso. Oggi tornare qui e vedere Beatrice in salute, con i suoi genitori felici, ci riempie di gioia.” Mamma Sara e papà Luca, ancora visibilmente emozionati, hanno accolto i soccorritori con abbracci e ringraziamenti. “Non smetteremo mai di ringraziare Khalid e Simone,” dice Sara. “Sono stati i nostri angeli quella notte. Beatrice è la nostra gioia". La famiglia ha scattato una foto insieme ai soccorritori, un ricordo che, come dicono loro, “finirà dritto nell’album di Beatrice.”