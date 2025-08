Si schianta in moto contro un muro a Cornigliano: grave 21enne

Grave incidente martedì sera in via L. Calda a Cornigliano. Un giovane di 21 anni ha perso il controllo della sua Honda 500X all’altezza del civico 5, schiantandosi violentemente contro un muro. La motocicletta è stata sbalzata per circa 20 metri, mentre il conducente è stato proiettato sull’asfalto per una decina di metri.

Immediato l’intervento dei soccorsi: l’automedica ha prestato le prime cure sul posto, stabilizzando il centauro, che è stato poi trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino, dove versa in condizioni gravi. Il ragazzo è in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi. Dalle prime ricostruzioni, il 21enne avrebbe agito da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.