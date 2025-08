Genoa vicino al record di abbonamenti, i giocatori al telefono per "convincere" i ritardatari

Il Genoa adotta una strategia di marketing tutta particolare: i giocatori chiamano personalmente i tifosi che non hanno rinnovato l'abbonamento. L'iniziativa, lanciata nelle ultime ore, ha subito catturato l'attenzione e ha fatto il giro dei social, diventando virale.

La società rossoblù è infatti vicinissima a raggiungere il traguardo di 28mila abbonati, un risultato spettacoloso che quasi eguaglia il record assoluto della stagione passata, quando gli abbonamenti sfiorarono quota 28.093. Dopo la fase di prelazione, sono stati 27.500 i tifosi che hanno confermato la propria tessera, ma qualcuno ancora non l'ha fatto e proprio a loro è stato rivolto questo appello originale.

In un video diventato subito virale, i giocatori Sabelli, Malinovskyi e Vitinha si improvvisano “centralinisti”: telefonano direttamente ai sostenitori che ancora devono decidere, cercando di convincerli a non perdere l'opportunità di seguire la squadra dal vivo. Le telefonate si sono rivelate al limite del surreale, con tifosi increduli all'inizio, convinti di trattarsi di uno scherzo, ma poi coinvolti in un dialogo genuino.

Le risposte raccolte sono state diverse e divertenti: c'è chi ha spiegato come non abbia ancora rinnovato per motivi logistici, come un giovane tifoso che ha detto di aver rinnovato, ma che per motivi familiari il padre non l'ha fatto, soprattutto per la mancanza di autobus nelle gare serali. Altri hanno promesso di abbonarsi dopo le vacanze, mentre c'è stata anche qualche simpatica richiesta, come quella di una signora che, dopo qualche dubbio, ha chiesto se tra chi la chiamava ci fosse anche Martin, catalizzando le risate dei giocatori.

Questa trovata innovativa dimostra la voglia del Genoa non solo di coinvolgere il proprio pubblico, ma anche di avvicinare i tifosi alla squadra in un modo diretto e personale, rafforzando quel legame che fa del sostegno dal vivo una componente insostituibile dello sport.