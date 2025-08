Cane abbandonato in un cimitero, salvato da una chiamata anonima

Legato a una ringhiera, vicino alle lapidi e al cancello d’ingresso del cimitero di Sant’Alberto a Sestri Ponente. Così martedì sera un cane di razza Pitbull è stato abbandonato con una ciotola d’acqua e una coperta azzurra.

É stata una chiamata anonima alla Croce Gialla soccorso animali a mettere in moto i militi che hanno recuperato il cane e, come previsto, portato al Canile municipale Monte Contessa. Difficile, come nella maggior parte dei casi, risalire a chi si è macchiato di questo gesto vile ma le autorità controlleranno la presenza di un microchip e di eventuali telecamere nella zona dell’abbandono.