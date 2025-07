Genoa, doppia seduta a Moena mentre continua la caccia alla punta

Seduta di stretching per alcuni rossoblù sotto lo sguardo attento di Vieira

Per il Genoa primo allenamento senza Mattia Bani che, una volta sistemati gli aspetti burocratici, nelle prossime ore diventerà un giocatore del Palermo, sottoscrivendo un accordo triennale: quasi 3 i milioni che finiranno nelle casse rossoblù per la cessione del giocatore. Si chiude qui, dopo 5 stagioni, l'avventura nel Grifone di uno dei simboli degli ultimi anni. E adesso, considerato anche l'addio di Badelj, chi sarà il prossimo capitano? La risposta , in occasione dell'amichevole contro il Mantova allo stadio Benatti (inizio alle 16) che concluderà il ritiro in Val di Fassa.

A Moena doppio allenamento per i rossoblù