Genoa, Bani lascia il ritiro e va al Palermo

Mattia Bani lascia il ritiro del Genoa a Moena e si trasferisce al Palermo. Dopo quattro stagioni con la maglia rossoblù, il difensore classe 1993 ha preso la difficile decisione di accettare la proposta del Palermo, firmando un contratto triennale che include un’opzione per un quarto anno in caso di promozione in Serie A. Nelle ultime ore di ritiro, Bani si è allenato regolarmente ma ha salutato i tifosi genoani che gli hanno espresso il desiderio di vederlo restare, ricevendo da lui solo un sorriso e qualche autografo in quello che sembra essere stato un commiato emotivo.

Il Palermo ha convinto Bani con un progetto ambizioso e un’offerta economica di circa 2-2,5 milioni di euro. Bani, che ha totalizzato 118 presenze in rossoblù tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, si appresta così a intraprendere una nuova avventura con il club siciliano, desideroso di rinforzare la propria retroguardia in vista della prossima stagione cadetta con l’obiettivo di tornare subito in massima serie.

Il trasferimento di Bani rappresenta un pezzo importante del calciomercato estivo del Genoa, che contestualmente ha già raggiunto un’intesa con il Milan per l’arrivo dell'attaccante Lorenzo Colombo.