“Energie per lo Sport”: a Lerici il “Summer Hoops” di basket

Sarà la sesta edizione del Summer Hoops quella che si terrà dal 18 al 20 luglio in Rotonda Vassallo, il torneo di basket open air che porta la competizione cestistica nel cuore della città di Lerici.

Sedici le squadre che si sfideranno, composte da atleti locali e professionisti. “Il torneo sta crescendo nei numeri ed anche nelle professionalità” spiega Massimo Carnasciali, assessore allo sport del Comune di Lerici, che continua: “Dopo il grande successo dello scorso anno, anche quest’anno oltre al campo regolamentare avremo anche la tribuna da 150 posti e, a corollario del torneo, street food e deejay set”.

Le partite si svolgeranno nei tre pomeriggi dalle 16:00 a mezzanotte e coinvolgeranno anche atleti da fuori provincia, giocatori di Serie B e A2.

Ad organizzare l’evento è un gruppo di ragazzi che si sono costituiti in un collettivo, i “Rege 6th Man”: “Sono ragazzi preparati che si impegnano ad organizzare una manifestazione professionale ma divertente allo stesso tempo e che questa amministrazione sostiene volentieri” aggiunge ancora Carnasciali, che conclude: “Con questo genere di manifestazioni vogliamo spronare i ragazzi all’attività sportiva, sensibilizzare all’impegno ed alla disciplina. Ringrazio i ragazzi che organizzano, che sono un bell’esempio di gioventù sana e responsabile, tutti valori che sono insiti nello sport”.

“Abbiamo in mente un sacco di sorprese, tante novità e tante attività collaterali: quest’anno ospiteremo il deejay internazionale MOSIDE ed il rapper Francis La Potencia, oltre al consueto appuntamento con le ballerine di ProDanza. Siamo contenti che il Summer Hoops stia crescendo così tanto da essere atteso!” spiega Alberto Benites, uno dei fondatori di “Rege 6th Man” e organizzatore del torneo, che conclude: “Lerici l’abbiamo nel cuore, è sinonimo di estate per tutta la provincia, e siamo contenti ed orgogliosi che sia anche la nostra casa. Ringrazio l’amministrazione che ci ospita e sostiene”.

Oltre a Benites, gli altri membri del collettivo sono: Gabriele Scarpa, Simone Pipolo, Alessandro Madiotto, Lorenzo Steffanini e Francesco RegeCambrin.

Il torneo sarà anticipato, giovedì 17 luglio, da una serata speciale dedicata agli 80 anni dalla fondazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Gino Landini, storica realtà del basket lericino. Si parte alle 21:00 con un momento di interventi da parte di chi ha fatto la storia della società, seguito dalla premiazione da parte dell’assessore Carnasciali della squadra femminile reduce dalla vittoria della Serie C.

A seguire, sul campo si svolgeranno due momenti: una sfida a tiri a canestro tra le vecchie glorie dell’associazione e un torneo a tre con circa 200 partecipanti.

“Sono arrivato da poco, il mio è solo un onore quello di poter timonare questa grande e storica società” commenta Alberto Bodini, presidente della Landini, che chiude: “Avevo l’obiettivo di riportare le prime squadre a Lerici che mancavano da anni. Oggi abbiamo la B femminile e la C maschile, quindi obiettivo raggiunto con grande soddisfazione”.

L’edizione 2025 del Summer Hoops, con la presenza dello stand nella giornata di domenica 20 luglio, può contare sul supporto di Iren luce gas e servizi e Stelle nello Sport nell’ambito del progetto “Energie per lo Sport”. Nell’anno in cui la Liguria è “Regione Europea dello Sport”, Iren luce gas e servizi, società del Gruppo Iren, ribadisce il proprio impegno per promuovere iniziative a sostegno delle passioni e dei valori positivi legati dall’attività sportiva al fianco di Stelle nello Sport. Un percorso grazie al quale vengono promossi e sostenuti eventi e società su tutto il territorio ligure, per tutto l’anno: una partnership che sottolinea la volontà congiunta di promuovere il benessere delle comunità e uno stile di vita sano e sostenibile.

Dopo il lancio dello scorso febbraio alla presenza di due straordinarie “stelle sportive” quali Asia D’Amato (olimpica e campionessa europea di ginnastica artistica) e Francesco Bocciardo (4 ori alle Paralimpiadi nel nuoto), Energie per lo Sport è stato protagonista al Sanremo Gym Festival, alla Festa dello Sport al Porto Antico di Genova, al Memorial Cartasso di pallavolo, al Trofeo Valenti di Tennis e al Meeting Arcobaleno di Atletica Leggera a Celle Ligure.

Informazioni e dettaglio delle giornate di torneo sulle pagine social dell’evento @5ummerhoops.