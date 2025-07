Genoa, gita in alta quota per Vieira e i suoi giocatori

Dopo la netta vittoria per 13-0 nella prima amichevole contro la Val di Fassa, il Genoa ha dedicato la mattinata successiva a un meritato momento di riposo in alta quota. Staff e giocatori hanno approfittato della pausa per recuperare energie e rilassarsi nelle suggestive atmosfere delle Dolomiti.

Il ritiro estivo, che si svolge dal 15 al 27 luglio in Val di Fassa, prosegue quindi con un calendario calibrato per alternare sessioni di allenamento intense e momenti di recupero, indispensabili per affrontare con la giusta freschezza gli impegni che attendono la squadra di Patrick Vieira. Il tecnico francese sta infatti preparando il gruppo a livelli ottimali in vista delle prossime amichevoli ufficiali, in programma il 19 luglio contro il Kaiserslautern e il 26 luglio contro il Mantova, entrambe al Benatti di Moena.

Intanto, la società può contare sull’entusiasmo crescente dei tifosi, testimoniato dal superamento dei 25.000 abbonamenti per la prossima stagione.