Genoa a valanga contro il Val di Fassa, la prima rete della stagione è di Frendrup

Il Genoa di Patrick Vieira ha aperto la stagione con una vera e propria pioggia di gol, imponendosi con un netto 13-0 contro i dilettanti del Fassa Calcio nel primo test amichevole ufficiale disputato al Centro Sportivo Benatti di Moena. Il tecnico francese ha approfittato dell'occasione per valutare praticamente l’intera rosa: dei 28 convocati, infatti, sono rimasti a riposo solo Otoa, arrivato da poco nel gruppo, e Venturino, fermato da un lieve fastidio al piede.

La partita si è sviluppata su due tempi con formazioni completamente diverse tra loro. Nel primo, giocato con il consueto modulo 4-2-3-1, il Genoa ha chiuso avanti 5-0 grazie alle reti di Frendrup (autore del primo gol stagionale rossoblù), Cuenca, Ekuban, Martin e Thorsby. Nella ripresa, con una nuova formazione schierata nel più inedito 3-4-1-2, sono andati a segno Masini, Stanciu e le doppiette di Vitinha, Messias e Debenedetti.

Intanto, domani è prevista per Valentin Carboni, nuovo acquisto in prestito dall’Inter, la visita medica che anticiperà la sua ufficiale aggregazione al gruppo a Moena. Dopo questo primo test facile, il Genoa si prepara alle sfide più probanti del ritiro: il 19 luglio sarà di scena contro la storica squadra tedesca del Kaiserslautern, mentre il 26 luglio il ritiro si chiuderà con il match contro il Mantova, entrambi sempre al Benatti.

Questi impegni rappresentano fondamentali momenti di verifica per mister Vieira, utili a forgiare una squadra competitiva in vista della Serie A 2025/2026, con l’entusiasmo di una tifoseria già scesa in gran numero per sostenere il club rossoblù in Val di Fassa.