Genoa arrivato a Moena, superata quota 25.000 abbonamenti

Il Genoa è arrivato ieri a Moena, in Val di Fassa, per l’avvio del ritiro estivo in preparazione alla nuova stagione della Serie A 2025/2026. Il ritiro, che si svolgerà sino 27 luglio, vede la squadra allenarsi al Centro Sportivo Carlo Benatti di Moena, mentre la rosa alloggia presso il Wellness Hotel Dolomia a Soraga. Il programma prevede allenamenti aperti ai tifosi, partite amichevoli e un fitto calendario di eventi di vicinanza tra squadra e pubblico, come la presentazione ufficiale in piazza a Moena prevista per il 24 luglio.

Alle 17.30 prima uscita con la squadra della Val di Fassa.

In parallelo a questo rinnovato entusiasmo, il club rossoblù ha raggiunto un traguardo rilevante sul fronte societario: superata quota 25.000 abbonamenti per la stagione prossima. Questo numero testimonia una forte partecipazione e supporto da parte dei tifosi, segnale di un legame solido tra squadra e sostenitori e di un’aspettativa positiva per il futuro della squadra sotto la guida di Patrick Vieira.