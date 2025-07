Genoa, ecco i tecnici e i dirigenti del settore giovanile

La società Genoa ha ufficializzato il nuovo organigramma del settore giovanile maschile per la stagione, con Roberto Trapani alla guida come Responsabile del Settore Giovanile. Trapani, con una lunga esperienza maturata in club come Milan, Monza e Roma, è stato scelto per portare competenza e capacità di valorizzazione dei talenti emergenti.

Responsabile Settore Giovanile: Roberto Trapani

Coordinatori area sportiva e scouting: Enrico Ascheri e Ivan Ciletti

Coordinatore metodologico: Stefano Ghisleni

Coordinatore società affiliate in Italia e nel mondo: Antonio Corbellini

U20: Allenatore Jacopo Sbravati

U18: Allenatore Federico Moretti

U17: Allenatore Domenico Criscito

U16: Allenatore Gennaro Ruotolo

U15: Allenatore Alessandro Maroni

U14: Allenatore Cristiano Francomacaro