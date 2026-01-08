Corso di primo soccorso organizzato dal Rotary Club Genova Est

“Pochi secondi fanno la differenza”: con questo slogan incisivo, il Rotary Club Genova Est lancia un corso dedicato alle prime manovre di soccorso, rivolto a tutti i cittadini che vogliono acquisire competenze vitali in caso di emergenza.
Quando e dove
L’iniziativa si terrà sabato 10 gennaio 2026, dalle 10 alle 12:30, presso la Chiesa di Santa Teresa in via F. Guerrazzi 23, nel quartiere Albaro.
Il corso, diretto dal dottor Paolo Moscatelli – medico e attuale presidente del Rotary Club Genova Est, da sempre impegnato nella promozione della cultura del primo soccorso – prevede dimostrazioni pratiche con l’utilizzo di manichini su temi cruciali:
• Compressioni toraciche
• Manovre di disostruzione delle vie aeree
• Utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DAE)
• Riconoscimento dell’ictus
• Uso dell’app di emergenza “Where Are U”
La quota di partecipazione è di 25 euro, interamente devoluta tramite l’ONLUS Genova Est alla Croce Bianca di Piazza Palermo, storico ente di volontariato genovese attivo nel soccorso sanitario.
Per iscriversi è sufficiente contattare l’indirizzo email: .
