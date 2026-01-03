Crans-Montana, in arrivo a Genova una donna al centro grandi ustionati

E' previsto nelle prossime ore l'arrivo a Genova al centro grandi ustionati del Villa Scassi di Genova Sampierdarena di una donna rimasta ferita nella strage di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera.
Si tratta di una cittadina svizzera di 55 anni con marito italiano attualmente ricoverata all'ospedale di AArau in Svizzera. E' intubata per sindrome da inalazione e ha ustioni diffuse al volto, testa e mani del 10%.
Strage in Svizzera, l'ospedale Villa Scassi pronto a ricevere fino a 4 ustionati
Il trasporto sarà effettuato dall'elisoccorso della Regione Liguria compatibilmente con le condizioni meteo. Organizzato tramite la centrale remota operazioni di soccorso sanitario e gestito dal dipartimento regionale 118 coordinato dal dottor Paolo Frisoni.
La partenza dell'elicottero Grifo da Albenga con a bordo un medico rianimatore e un infermiere del 118 è prevista per le 9.30 con arrivo in Svizzera per mezzogiorno dopo aver effettuato un rifornimento ad Aosta. L'atterraggio al Villa Scassi è previsto tra le 15 e le 16.
La CROSS (centrale remota operazioni soccorso sanitario) è una struttura che opera per conto del dipartimento nazionale di protezione civile per coordinare i soccorsi sanitari a livello nazionale in supporto di una o più Regioni colpite da una grande emergenza; ne sono previste due in tutta Italia, una è presso la centrale operativa 118 di Pistoia – Empoli, l'altra presso quella di Torino.
