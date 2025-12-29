Appello del centro regionale sangue, servono donazioni di piastrine

Il centro regionale sangue rilancia un appello specifico alla donazione di piastrine in questo periodo post-natalizio. Le piastrine, componenti essenziali del sangue con una conservazione limitata a pochi giorni, sono indispensabili per pazienti oncologici in chemioterapia, onco-ematologici e chi affronta trapianti o interventi complessi.

Una raccolta costante

A differenza del sangue intero, le piastrine non possono essere conservate a lungo (durano solo pochi giorni) e devono quindi essere raccolte costantemente per rispondere alle necessità cliniche quotidiane. Per questo motivo, dopo le festività natalizie, il fabbisogno tende ad aumentare.

La donazione di piastrine è sicura, controllata e non comporta rischi per il donatore: il corpo reintegra rapidamente le piastrine donate, permettendo di offrire un aiuto concreto e immediato a chi sta affrontando cure complesse.

L'appello della direttrice del centro regionale: "Servono piastrine"

A Primocanale la direttrice del centro regionale sangue, Valentina Agostini, conferma la necessità di nuove donazioni, soprattutto di piastrine. "Abbiamo necessità di concentrati piastrinici, quindi l'appello a tutti i donatori di piastrine è di recarsi presso i centri trasfusionali per donare" spiega Agostini. "Questo perché succede? Perché le piastrine una volta prodotte hanno una vita molto breve, quindi 5 giorni e questo determina una necessità costante di avere donatori che afferiscono ai servizi trasfusionali specificatamente per la donazione di piastrine. La donazione di sangue intero è andata bene nel periodo natalizio e quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti i donatori che si sono presentati presso i servizi trasfusionali e le sedi di raccolta associative per donare sangue intero".