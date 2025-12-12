Sanità

L'associazione thalassemici a Genova, a San Nicola cioccolato a scopo benefico

La Thalassemia, conosciuta anche come anemia mediterranea, è una malattia del sangue rara, ereditaria, diffusa maggiormente nel Mediterraneo, Medio Oriente e in Asia
I thalassemici della Liguria scendono in campo per unire l'utile al dilettevole: un piccolo dono, come un babbo natale di cioccolato, per aiutare l'associazione che ha sede all'ospedale Galliera di Genova. L'associazione sarà presente nella giornata di domani, sabato 13 dicembre, nello storico mercatino di San Nicola, a Piccapietra, dalle 10 alle 19. Sul banchetto natalizio saranno presenti doni di cioccolato realizzati dall'azienda Lavoratti di Varazze. Il ricavato sarà utilizzato dall’associazione a scopo benefico.

L'Associazione Ligure Thalassemici è attiva sul territorio da oltre quarant'anni, la sua mission è quella di tutelari i pazienti e le loro famiglie, promuovendo la ricerca scientifica e la donazione di sangue. Negli anni l'associazione è diventata una grande famiglia, un luogo di confronto non solo sulla malattia, ma anche di crescita, di svago, per ritrovare nella normalità il senso della vita.

La Thalassemia, conosciuta anche come anemia mediterranea, è una malattia del sangue rara, ereditaria, diffusa maggiormente nel Mediterraneo, Medio Oriente e in Asia. Si tratta di un difetto genetico dell'emoglobina, una proteina dei globuli rossi, essenziale per l'ossigenazione dell'organismo. A oggi l'unica cura disponibile per i pazienti affetti da questa patologia sono le trasfusioni di sangue, considerate finte terapie salvavita. Donare il sangue, per i thalassemici, è un grande gesto di solidarietà e vicinanza per le persone che vivono anche grazie ai donatori.

