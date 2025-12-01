'Mamma Disney', la forza di una madre che ha trasformato il dolore in magia

Barbara, conosciuta come 'Mamma Disney', ha trasformato il dolore di una diagnosi severa in un messaggio di speranza e gioia. Quando il suo terzo figlio M., affetto da una paralisi cerebrale grave, ha riso per la prima volta a Disneyland Paris, ha riscoperto il vero significato della vita: al di là della paura e delle diagnosi suo figlio è un bambino che vuole solo essere felice. Quel momento ha cambiato tutto, aprendo la strada a una missione di sostegno per molte famiglie come la sua. Barbara ha raccontato la sua storia a 'People - Cambia il tuo punto di vista'.

Una famiglia molto allegra, spensierata

"Noi eravamo una famiglia molto allegra, spensierata perché siamo genitori giovani, abbiamo avuto figli molto presto e quindi noi eravamo quelli che si ricordano perché l'atmosfera in casa era sempre super allegra e molto giocosa ma tutto è cambiato con la nascita del nostro terzo figlio che soffre di una paralisi cerebrale infantile molto severa, con prospettive di vita inizialmente considerate limitate. La diagnosi ci ha portato a rompere un po' quella spensieratezza - racconta Barbara - quando si riceve una diagnosi forte ci si sente soli, si ha tanta paura".

Il miracolo della risata a Disneyland Paris

"Subito dopo la diagnosi, non so neanche io perchè, abbiamo deciso di partire tutti e cinque per Disneyland Paris e lì è successa subito la magia: all'ingresso nella via grande che porta al castello subito entrando lì abbiamo sentito la prima risata di M. che aveva tre anni e mezzo. La cosa incredibile è che non si è fermato a questo ma durante le parate, durante gli spettacoli, lui continuava a ridere. Cinque giorni di sorrisi incontenibili".

Da sacrifici a un progetto di speranza

Barbara e suo marito hanno fatto molti sacrifici per poter tornare almeno una volta all’anno a Disneyland Paris, consapevoli dell’impatto straordinario che quel viaggio aveva sulla felicità di M. e sulla loro serenità famigliare. Lei stessa ne ha parlato sui social (@teostory_official), creando con il tempo un seguito di altre famiglie che desideravano vivere quel miracolo.

Mamma Disney: un ponte tra il sogno e la realtà

Questa attenzione ha raggiunto Disney, dando vita a un’opportunità che ha trasformato il quotidiano di Barbara: oggi aiuta molte famiglie con bisogni speciali a vivere quei momenti di spensieratezza. "Aiuto tantissime famiglie con bisogni speciali ad andare al parco e a ritrovare questi tre, quattro, cinque giorni di spensieratezza e veramente a lasciare i problemi, la diagnosi prima del tornello. Lì si torna a bambini e non si pensa a niente, anche perché i nostri bambini lì sono bambini, non sono diagnosi, questa è una cosa meravigliosa".

La lezione più grande

"Forse la lezione vera e propria che mi ha insegnato mio figlio è che dietro un bambino che ha una patologia c'è comunque un bambino e non una diagnosi. All’inizio il dolore e la confusione ti fanno vedere tuo figlio solo attraverso la malattia, ma col tempo è arrivata la consapevolezza che mio figlio è mio figlio, il mio bambino e che è un bambino come tutti gli altri nonostante tutto, ha bisogno della sua gioia, della sua spensieratezza come forse più degli altri".