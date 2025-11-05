Farmacisti ospedalieri, al Porto Antico di Genova il 46esimo congresso nazionale





L'obiettivo è doppio: da una parte creare le sinergie tra professioni, competenze e strumenti per ottimizzare il sistema salute in un'epoca di profondi cambiamenti, accanto a questo c'è la necessità di sfruttare al massimo le potenzialità offerte dalle tecnologie e conservando il valore etico della cura con un'attenzione all'essere umana e alla umanizzazione della cura. Dal 6 al 9 novembre torna al Centro Congressi Porto Antico di Genova il 46° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera (SIFO), uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla Sanità e alla Salute pubblica. L'evento riunirà oltre quattro mila esperti e professionisti del settore. Tema dell'edizione 2025 è "Protagonisti del cambiamento: sinergie tra professioni, competenze, strumenti e strategie per un sistema salute vincente", un titolo che riassume l'obiettivo del Congresso e intende divulgare un messaggio preciso: promuovere il dialogo e la collaborazione tra tutte le professioni sanitarie per costruire un sistema sanitario più forte, sostenibile e vicino ai cittadini.

"Il Congresso SIFO è un appuntamento di grande valore per Genova e per tutta la Liguria - sottolinea l'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò -. È un'occasione di confronto tra professionisti e istituzioni su temi centrali per il futuro della sanità: innovazione, sostenibilità, integrazione e prossimità. I farmacisti ospedalieri e dei servizi territoriali svolgono un ruolo strategico nella gestione delle terapie, nella sicurezza dei pazienti e nella sostenibilità del Sistema sanitario. Regione Liguria sostiene momenti di incontro e confronto come questo, che mettono al centro le competenze e la collaborazione tra tutte le professioni sanitarie, elementi chiave per una sanità efficace e al servizio delle persone".



"Abbiamo scelto questo titolo - spiega Barbara Rebesco, presidente del Congresso SIFO e Direttrice delle Politiche del Farmaco, Dispositivi Medici e Protesica di Regione Liguria, per sottolineare la necessità che oggi più che mai tutti i professionisti sanitari, a partire dai farmacisti ospedalieri, si assumano la responsabilità di guidare il rinnovamento del Sistema sanitario. Non più spettatori, ma attori del cambiamento: insieme, a livello locale, regionale e nazionale, per costruire una nuova alleanza scientifica, sanitaria e sociale". Il Congresso approfondirà temi centrali "come innovazione, accesso, equità e sostenibilità, declinati nelle loro dimensioni economiche, sociali e ambientali. Le riflessioni saranno sviluppate attraverso sessioni plenarie, laboratori, focus session e spazi di confronto dedicati, con la partecipazione di autorevoli relatori e stakeholder nazionali e liguri. Non discuteremo solo del cambiamento, ma cercheremo di realizzarlo - aggiunge Rebesco - con quel pragmatismo e quella concretezza che servono per costruire un sistema sanitario più equo, innovativo e vicino alle persone".

"Sarà un Congresso green e solidale - dichiara Alessandro Brega, presidente del Comitato Organizzatore del Congresso SIFO 2025 e responsabile della S.S. Farmacovigilanza e Innovazione di ASL 4 Liguria - Vogliamo offrire un'esperienza completa che unisca formazione, cultura e sostenibilità, in linea con la visione e i valori della SIFO. Tutto sarà pensato per ridurre l'impatto ambientale: materiali formativi digitali, gadget realizzati con plastiche recuperate dal mare e una ristorazione sostenibile, basata su prodotti locali e stagionali e sul recupero delle eccedenze alimentari". Tra le iniziative simboliche dell'evento, Brega segnala la nascita "della Foresta SIFO, con la piantumazione di cento alberi in Liguria, e la donazione del ricavato della cena sociale ai progetti solidali di Il Domani dell'Autismo e Marevivo Genova, enti locali selezionati dai nostri Comitati. Non mancheranno anche spazi dedicati all'arte, con una mostra di quadri, e un forte coinvolgimento dei giovani grazie alla prima edizione dei SIFO Future Games, la competizione tra gli specializzandi in Farmacia Ospedaliera di tutta Italia su abilità comunicative, competenze e futuro della professione".

Proprio in questo senso val la pena sottolineare che al Congresso di Genova saranno presentati oltre 1000 lavori scientifici, a cui è riservata un'area espositiva digitale. Inoltre l'attenzione di SIFO verso i farmacisti ospedalieri in formazione è confermata dalla presenza durante il Congresso della sessione - che è ormai un appuntamento annuale costante - dedicata al colloquio con i Direttori delle Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera degli Atenei italiani.