Il medico risponde, la dermatologa Balestrero: come prevenire il melanoma

di Eva Perasso

https://www.youtube.com/embed/sqS6VvLvmWE?si=PJmVcZ76NxUiTmD0  

