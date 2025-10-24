Ictus, consulti gratuiti a Genova il 29 ottobre: come prenotare

La Neurologia Asl3 dell’Ospedale Antero Micone di Sestri Ponente, diretta dal dottor. Fabio Bandini, in occasione della giornata mondiale dedicata alla prevenzione dell’ictus, organizza per mercoledì 29 ottobre 2025

Lo screening, svolto dai medici del reparto che si occupano di malattie cerebrovascolari, è finalizzato a sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione delle malattie cerebrovascolari ed è destinato a persone con le seguenti caratteristiche: età compresa tra 40 e 65 anni

senza precedenti nella storia clinica di carattere neurologico, in condizioni di autonomia per le attività quotidiane, che abbiano svolto, entro i 3 mesi precedenti, esami ematochimici comprensivi di: quadro lipidico (Colesterolo totale, Col. HDL, Trgiliceridi), Glicemia/Emoglobina glicata, funzionalità renale (Creatinina, eGFR). Come prenotare? È possibile prenotare telefonicamente al numero 334 110 22 68 (dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15) richiedendo lo "screening gratuito per la giornata mondiale dell’ictus".

