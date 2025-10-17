Sanità

Torna alla homepage

Dengue, in Asl3 scattano le misure di profilassi contro le larve

1 minuto e 4 secondi di lettura
di redazione

Scattano, a titolo precauzionale, le misure di profilassi e per abbassare, in modo rapido, la densità di zanzara tigre, a seguito della segnalazione da Asl 3 genovese di un caso "importato" di dengue, la malattia infettiva trasmessa da un particolare tipo di zanzara (genere Aedes).

Le zone interessate

Per prevenire l'insorgenza di eventuali casi secondari di dengue, è stata adottata un'apposita ordinanza, che riguarda le misure attivate nelle aree pubbliche e private nell'ambito dei siti individuati dalla ASL3: via Angelo Carrara, viale Teano da incrocio con via Angelo Carrara, via Sorelle Avegno, via Giorgio Chiesa, aree verdi aperte di viale Teano.

Nell'area interessata, un'impresa specializzata, incaricata dal Comune di Genova, tra le 4 e le 6, di sabato 18 ottobre, effettuerà un intervento di disinfestazione straordinaria. Verranno affissi appositi avvisi sui portoni dei civici direttamente ricadenti nell'area del trattamento. In caso di pioggia il trattamento sarà rimandato.

Gli interventi solo nelle aree pubbliche e private

Il protocollo di intervento consiste in trattamenti adulticidi e trattamenti larvicidi: gli interventi verranno eseguiti nelle aree pubbliche e private, se ritenuto opportuno. Gli operatori incaricati dal Comune non dovranno entrare negli appartamenti, ma solo nelle pertinenze comuni.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Venerdì 25 Luglio 2025

Il medico risponde: dengue, febbre del Nilo, tutte le infezioni estive da zecche e zanzare

https://www.youtube.com/embed/jKvksAhE0L4?si=8IazTIcjU9FHSrlz   Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
Venerdì 20 Settembre 2024

Dengue, nono caso al San Martino: 37enne rientrata da Cuba

Quattro nelle ultime due settimane
Lunedì 09 Settembre 2024

Genova, scatta la profilassi contro la zanzara tigre dopo i casi di dengue

GENOVA - Scattano, a titolo precauzionale, le misure di profilassi e per abbassare in modo rapido la densità di zanzara tigre, dopo un'estate che ha visto un discreto numero di casi di dengue. L'ultima segnalazione della Asl 3 genovese è di un caso "importato" di dengue. Gli ultimi tre avevano inter

TAGS