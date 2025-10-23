Incidente stradale in via de Gaspari: auto investe due pedoni e un cane, morto l'animale

Un dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di oggi in via Giordano Bruno all'incrocio con via De Gaspari, nel cuore di Genova, dove un'auto ha investito due pedoni e un cane, causando la morte dell'animale e ferite serie alle persone coinvolte. L'incidente, avvenuto alle 17:15, ha mobilitato i soccorsi con l'intervento rapido dell'automedica Golf3, tre ambulanze e i vigili del fuoco.

La dinamica dell'incidente

Per cause da accertare, un'auto che percorreva via De Gaspari in direzione di Boccadasse ha sterzato improvvisamente all'incrocio, investendo due pedoni che attendevano di attraversare e schiantantosi contro il palo del semaforo all'incrocio con via Giordano Bruno.

Il cane è deceduto sul posto

Il cane, purtroppo, non è sopravvissuto all'impatto e ha perso la vita sul colpo.

Un uomo di 72 anni è stato proiettato per circa dieci metri oltre le strisce pedonali di via G. Bruno riportando sospette fratture a femore e bacino; è stato spinalizzato e condotto in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico San Martino.

L'altro pedone, di 58 anni, ha riportato un trauma facciale ed è stato ospedalizzato in codice giallo nel medesimo ospedale. Nell'impatto con l'auto è deceduto sul colpo anche il cane che aveva al guinzaglio, un barboncino.

L'automobilista, un 85enne che ha riportato varie escoriazioni in conseguenza dell'esplosione dei vetri della propria vettura, è stato condotto in codice giallo da altra P.A. sempre al Policlinico San Martino.





Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

