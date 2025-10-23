Cronaca

Maltempo in Liguria, tromba marina tra Recco e Camogli: il video

di a.p.

https://youtube.com/shorts/FdMTI8fZmy4?si=8Fk3-hIRU102d90d

Una tromba marina ha interessato nel pomeriggio la zona tra Recco e Camogli. Il fenomeno non è creato particolari problemi. 

(Video di Marina Senes)

