Giornata salute mentale, la Liguria ha il doppio di malati rispetto alla media nazionale

Il caso ligure: il doppio di malati rispetto alla media nazionale

E' la giornata mondiale della salute mentale: una ricorrenza che ogni anno cerca di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione, il supporto, la qualità delle cure. “Un inizio sano, un futuro pieno di speranza” è lo slogan scelto quest’anno con l'invito a promuovere iniziative per preservare la salute mentale fin dall’infanzia e dall’adolescenza. La Liguria in particolare ha una stima di persone che soffrono di disturbi mentali - e che dunque fanno uso di farmaci - che è quasi doppia rispetto ai dati italiani.

"Secondo le stime dell'Oms parliamo di un miliardo di persone nel mondo che convivono con disturbi mentali, il 12 per cento della popolazione. E' un dato elevatissimo: in Italia sono 850mila persone assistite dai servizi psichiatrici ma le stime parlano di 16 milioni di italiani che lamentano disturbi psicologici. La giornata serve a ridurre il pregiudizio e lo stigma verso chi ne è affetto e aumentare la consapevolezza della prevenzione", commenta a Primocanale il dottor Luigi Rocco Picci, direttore dipartimento salute mentale Asl3. Che commenta anche i dati liguri: "Il rapporto Sism, Sistema informativo per la salute mentale, dice che per la Liguria il tasso standardizzato è di 326 persone con problemi psichici ogni 10mila abitanti: un dato superiore a quello nazionale che è di 169. C'è dunque una maggiore necessità ma talvolta c'è la tendenza all'abuso di farmaci che sempre più si diffonde tra i giovani".

Mattarella: serve assistenza di qualità

"Vivere con un disturbo psichico obbliga ad affrontare ogni giorno ostacoli nello studio, nel lavoro e nelle relazioni. Ostacoli spesso resi più duri dal pregiudizio e dall'esclusione sociale, frutto di una cultura che ancora fatica a comprendere il disagio e la malattia. Incoraggiare la prevenzione, garantire un'assistenza di qualità e favorire percorsi di partecipazione attiva significa tutelare il benessere collettivo", anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è espresso in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2025. "La salute mentale - continua il Presidente, ricordando la Dichiarazione di Parigi adottata lo scorso giugno anche da parte del nostro Paese - sollecita una responsabilità condivisa, superando la visione che la riduce a un tema esclusivamente sanitario. Prendersi cura della propria salute mentale non è un bisogno secondario, bensì un diritto fondamentale che rafforza i pilastri della nostra convivenza".

Le iniziative a Genova

Asl3 promuove una serie di iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica, ridurre lo stigma verso queste tematiche e sottolineare come il benessere psichico sia un diritto fondamentale e parte integrante della salute. In piazza De Ferrari e nella Sala della Trasparenza, dalle 10 alle 15, vi saranno infopoint con associazioni della Consulta Salute Mentale Asl3, operatori e specialisti del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze patologiche Asl3, diretto dal dottor Rocco Luigi Picci, che saranno a disposizione della cittadinanza per affrontare temi come le dipendenze patologiche, i disturbi del comportamento alimentare o quelli del neuro sviluppo infantile. Per l'occasione la Fontana di Piazza De Ferrari sarà colorata di verde.

Dalle 9 alle 11 due le passeggiate in programma - la prima in partenza dal Museo Galata, la seconda dall'orologio della stazione Brignole – entrambe convoglieranno verso la piazza operatori, utenti e chiunque voglia aggregarsi. Dalle 12 alle 13 - sempre dalla Sala della Trasparenza - collegamento in streaming del direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze patologiche Asl3 dottor Picci con le varie piazze italiane nell’ambito del congresso del Collegio nazionale dei Dipartimenti della salute mentale italiani.

Infine, dalle 14 alle 17 la dottoressa Daniela Malagamba, direttore della SC Salute mentale ASl3 del Distretto 8, sarà disponibile al numero 010 849 9086 per un filo diretto telefonico per rispondere a domande e dubbi su ansia, stress e depressione nella donna. In particolare questa iniziativa Asl3 si inserisce nell’ambito di quelle promosse dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda).

Tra gli eventi collaterali, il 10 ottobre alle ore 16.00: inaugurazione della mostra “Gioia e Bellezza – Insieme si è fatto ciò che volevo” a cura di ODV Prato: narrazione di quanto realizzato nei percorsi di scrittura, pittura, fotografia e video dalle persone della ODV PRATO (la mostra rimarrà aperta sino al 20 ottobre con orario 14.30-17.00). Il 12 ottobre alle ore 18.00, nell’ambito della 14a edizione di QUARTOPIANETAFESTIVAL (mostre, teatro, musica. Danza, cinema, incontri, performances, dall’11 settembre al 19 ottobre), presso Spazio 21 (via G. Maggio 4, Genova Quarto) concerto promosso da GOG, Giovine Orchestra Genovese “Viaggio d’inverno”: la raccolta di Lieder di Franz Schubert tradotta in italiano da Fausto Amodei.

In Liguria il doppio di malati rispetto ai dati nazionali. Soffrono soprattutto i giovani

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook