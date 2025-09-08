L’innovazione che cambia la vita: le protesi hi-tech di Iit martedì a People

Protesi Hannes (Foto Iit)

La tecnologia può aprire nuove frontiere di speranza e libertà. Martedì 9 settembre alle 21 la prima puntata della nuova stagione di 'People - Cambia il tuo punto di vista' racconterà storie di innovazione firmate dall’Istituto Italiano di Tecnologia, in collaborazione con Inail. Non sono solo protesi, che non sono più semplicemente 'pezzi di ricambio', ma strumenti d’avanguardia che ridisegnano la quotidianità di chi le indossa, restituendo autonomia e dignità. Tra queste, la rivoluzionaria mano 'Hannes', i piedi 'SoftFoot Pro' e OMNIA, protesi ginocchio e caviglia. E ancora, l’esoscheletro per gambe 'Twin', che ha vinto nei giorni scorso il Compasso d’Oro, simbolo dell’eccellenza italiana. Protagonista sarà quindi l'innovazione che cambia la vita di chi per un incidente o per una patologia si trova a vivere una disabilità.

La nuova mano protesica e il piede che imita l'elasticità umana

Storie di rinascita, concreta, che rompe le barriere del possibile e restituisce libertà a chi l’aveva persa. Al centro del racconto, tra le altre, le storie di chi usa la mano 'Hannes', che permette a chi l’ha persa o non l'ha mai avuta di muovere dita e polsi con naturalezza sorprendente, o i piedi 'SoftFoot Pro', leggere e performanti, che accompagnano chi ha subito amputazioni in passi sicuri, quasi senza sentire la differenza. E poi la voce dei ricercatori per raccontare a 360 gradi come la scienza possa diventare alleata di una nuova vita.

L'esoscheletro 'Twin' vincitore del compasso d'oro

Un capitolo a parte merita l’esoscheletro 'Twin', un autentico gioiello della robotica indossabile, che ha appena conquistato l’ambito Compasso d’Oro, premio simbolo di eccellenza e innovazione. E' un robot indossabile in grado di trasferire a persone con capacità motoria ridotta o assente l’energia che permette loro di alzarsi, mantenere la posizione eretta, camminare e sedersi. Twin non è solo un aiuto per la mobilità: è un riconoscimento globale alle capacità italiane di progettare un futuro inclusivo e sostenibile. Così come Multisensory Integration CLIMB la prima parete d’arrampicata tecnologica multisensoriale al mondo basata su evidenze scientifiche per l’intervento precoce e il miglioramento delle abilità sensoriali, percettive e motorie dei bambini con disabilità multipla e/o complessa.

