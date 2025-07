Allarme legionella in estate, Bassetti: "Rischi nascosti in aria condizionata e acqua"

In estate si cerca sollievo dal caldo, spesso accendendo l’aria condizionata o facendo lunghe docce rinfrescanti, ma proprio in questo periodo si nasconde un pericolo silenzioso: la legionella. Il caldo favorisce la crescita di questo batterio in serbatoi, tubature, docce e soprattutto nelle torri evaporative degli impianti di aria condizionata, da cui può diffondersi nell’ambiente sotto forma di aerosol inalabile. Ne ha parlato a Primocanale, durante l'appuntamento settimanale de 'Il medico risponde', il professor Matteo Bassetti, direttore del DIAR malattie infettive Liguria.

"La legionella è un batterio che sta nell’acqua e può colonizzare ovunque ci sia acqua stagnante o mal gestita, dall’aria condizionata ai serbatoi domestici, fino alle docce e ai boiler - spiega l'infettivologo genovese - questa contaminazione può causare una polmonite grave, con ricoveri in terapia intensiva e, in casi estremi, anche il decesso. La prevenzione è quindi fondamentale, attraverso controlli accurati e manutenzione degli impianti, per evitare che il batterio entri nelle nostre case e metta a rischio la salute, soprattutto di anziani e persone fragili".

Milano sotto osservazione: casi di legionella in un palazzo comunale, anche un decesso

"Nelle scorse settimane a Milano è stato segnalato un allarme legionella in un edificio del Comune, con numerosi casi confermati e purtroppo anche un decesso - prosegue - la legionella non è una novità ma l’estate, con le sue temperature elevate e l’uso intensivo di impianti di aria condizionata e sistemi idrici, può favorire la proliferazione di questo batterio pericoloso".

Cos’è la legionella? Un nemico silenzioso e multiorgano

Come spiega il professor Matteo Bassetti "la legionella è un’infezione che anche noi in questa regione vediamo abitualmente durante tutto l’anno, colpisce principalmente i polmoni, ma può interessare anche il cervello e l’intestino. È un germe che colpisce più organi, ma la manifestazione più grave è la polmonite da legionella, una polmonite grave che può portare al ricovero in ospedale, in terapia intensiva e anche al decesso".

L’acqua e l’aria condizionata come veicoli principali

Il batterio della legionella vive nell’acqua e si diffonde attraverso l’aerosol, cioè piccole gocce d’acqua nebulizzata che possono essere inalate. "Una delle vie principali è certamente l’aria condizionata - sottolinea Bassetti - nei sistemi di aria condizionata ci sono le cosiddette torri evaporative dove l’acqua può essere colonizzata dalla legionella e poi vaporizzata negli ambienti, ma non solo la legionella può annidarsi anche nei serbatoi dell’acqua, nelle docce, nei rubinetti, nelle tubature, negli scaldabagni e nelle caldaie, può stare veramente dovunque ci sia acqua".

Prevenzione: come proteggersi dalla legionella in estate

La prevenzione è l’arma più efficace contro la legionella, anche se non esiste un vaccino. Bassetti consiglia: "Se avete l’aria condizionata in casa, è importante all’inizio della stagione lavare bene i filtri con prodotti come la candeggina o far fare una verifica da chi si occupa della manutenzione. Lo stesso vale per i serbatoi dell’acqua: bisognerebbe fare controlli con tamponi specifici per verificare l’assenza di legionella".

Chi è più a rischio e quali sono i sintomi?

La legionella può essere particolarmente grave per persone anziane o con condizioni di salute compromesse. "Le persone molto anziane o molto depresse possono sviluppare forme gravi, ma fortunatamente esistono antibiotici efficaci - rassicura Bassetti - i sintomi variano a seconda dell’organo colpito, ma in caso di polmonite si manifestano con tosse, difficoltà respiratorie e febbre alta. Spesso si accompagna a sintomi intestinali come diarrea e, in alcuni casi, a confusione mentale perché può colpire anche il cervello. Negli esami del sangue si possono notare alterazioni a carico del fegato e dei reni, perché è una malattia sistemica multiorgano".

