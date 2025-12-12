Aeroporto Genova, intesa tra Porto e Camera di commercio per l’ingresso di un socio industriale

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Camera di Commercio di Genova convergono su una strategia condivisa per il futuro dell’Aeroporto Cristoforo Colombo, sostenendo l’impostazione e gli obiettivi indicati dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e avviando un percorso strutturato per rafforzare governance, investimenti e sviluppo dello scalo.

Apprezzamento per l’intervento del Governo

I due enti esprimono apprezzamento per l’intervento del viceministro Edoardo Rixi in merito alle prospettive di sviluppo e rilancio dell’aeroporto genovese, dichiarando di condividerne pienamente l’impostazione e gli obiettivi strategici indicati per il futuro dello scalo.

Protocollo d’intesa in definizione

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Camera di Commercio di Genova confermano che, a seguito di interlocuzioni istituzionali già avviate e sviluppate in modo proattivo nelle scorse settimane, è in fase di definizione un protocollo d’intesa tra i due enti, finalizzato a delineare un percorso condiviso per il futuro dell’aeroporto.

Ingresso di un socio industriale

Il protocollo è finalizzato a favorire l’ingresso, con una quota di maggioranza nel capitale sociale dell’Aeroporto Cristoforo Colombo, di un socio industriale qualificato, ritenuto elemento centrale per sostenere un piano di investimenti e di sviluppo di medio-lungo periodo.

Rimodulazione delle quote pubbliche

Il percorso individuato prevede, nel rispetto della normativa vigente, una rimodulazione delle partecipazioni azionarie detenute dai soci pubblici, attualmente pari al 60 per cento per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e al 40 per cento per la Camera di Commercio di Genova, con l’obiettivo di costruire un assetto societario adeguato alle nuove esigenze di crescita.

Firma del protocollo

Il protocollo d’intesa sarà sottoscritto dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli e dal presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio e verrà firmato alla presenza del viceministro Edoardo Rixi, il cui ruolo istituzionale viene indicato come fondamentale per il rilancio dell’Aeroporto Cristoforo Colombo.

Strategia di rilancio dello scalo

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare il ruolo dell’Aeroporto Cristoforo Colombo come infrastruttura di rilevanza internazionale per l’intera Regione Liguria e per il sistema logistico, turistico e produttivo del Nord-Ovest, favorendo lo sviluppo dei traffici e l’incremento dei volumi di passeggeri.

Impegno istituzionale condiviso

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Camera di Commercio di Genova ribadiscono infine il proprio impegno a operare in modo responsabile e coordinato per garantire la crescita, la competitività e la sostenibilità di lungo periodo dello scalo aeroportuale genovese.