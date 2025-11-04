Per chi è abituato, come Primocanale grazie alle telecamere di Portview e alla vista da Terrazza, a "controllare" tutto ciò che succede nel porto di Genova, ha notato subito che il cassone giunto questa mattina al largo non era uno dei soliti: dimensioni maggiori, che hanno colpito l'occhio.
Il nostro viaggio nella diga di Genova e nel cantiere di Vado
Nuova diga, arrivato il primo dei cassoni grandi prodotti a Vado
E' alto 33 metri e lungo 67
48 secondi di lettura
di Elisabetta Biancalani
Il primo dei cassoni grandi della nuova diga di Genova, prodotto a Vado
