Nuova diga, arrivato il primo dei cassoni grandi prodotti a Vado

Il primo dei cassoni grandi della nuova diga di Genova, prodotto a Vado

Per chi è abituato, come Primocanale grazie alle telecamere di Portview e alla vista da Terrazza, a "controllare" tutto ciò che succede nel porto di Genova, ha notato subito che il cassone giunto questa mattina al largo non era uno dei soliti: dimensioni maggiori, che hanno colpito l'occhio.



Il nostro viaggio nella diga di Genova e nel cantiere di Vado

Il primo cassone grande, alto come un palazzo di dieci piani