Nuova Diga di Genova, è arrivato il dodicesimo cassone

È arrivato questa mattina, sabato 9 agosto, il dodicesimo cassone che comporrà la nuova diga foranea del porto di Genova. L'undicesimo era arrivato lo scorso 18 luglio. Le immagini delle telecamere di Port View a Terrazza Colombo hanno immortalato l'arrivo e il posizionamento del cassone, basamento sommerso della complessa opera marittima e alti quanto un palazzo di sette piani. In tutto sono 93 e costituiranno la nuova diga foranea.

La nuova Diga foranea di Genova

L'opera consentirà l’ingresso nel porto di Genova delle grandi navi portacontainer, lunghe oltre 400 metri e larghe 60 metri, e delle navi da crociera “World Class” e permetterà al porto del capoluogo ligure di competere con i maggiori porti europei. Per realizzare il basamento saranno impiegati 7 milioni di tonnellate di materiale roccioso, sul quale verranno posizionati elementi prefabbricati in cemento armato. Per i primi 4.000 metri della diga saranno posizionati oltre 90 cassoni che misureranno fino a 33 metri di altezza, 35 metri di larghezza e 67 metri di lunghezza.



L'arrivo dell'undicesimo cassone grazie alle immagini di Port View