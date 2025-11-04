Nuova diga, arrivato il primo dei cassoni grandi prodotti a Vado

Il primo dei cassoni grandi della nuova diga di Genova, prodotto a Vado

Per chi è abituato, come Primocanale grazie alle telecamere di Portview e alla vista da Terrazza, a "controllare" tutto ciò che succede nel porto di Genova, ha notato subito che il cassone giunto questa mattina al largo non era uno dei soliti: dimensioni maggiori, che hanno colpito l'occhio.

Il primo cassone grande, alto come un palazzo di dieci piani

Si tratta infatti del primo dei grandi cassoni della nuova diga di Genova, denominato C54, giunto dal cantiere di Vado Ligure. Le sue dimensioni sono circa 67 metri di lunghezza e 33 di altezza, come un palazzo di dieci piani. Mentre i cassoni piccoli sono lunghi 40 e alti circa 20 metri. Di questi ultimi attualmente ne sono stati affondati a Genova 13 mentre questo grande è il primo arrivato.