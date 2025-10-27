Il porto della Spezia ricostruirà il ponte Darsena di Pagliari

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ricostruirà a proprie spese il ponte della Darsena di Pagliari crollato il 12 maggio 2021. L'Ente di via del Molo ha dato il via all'iter per la progettazione della struttura affidando uno studio trasportistico ad una società specializzata che avrà il compito di analizzare il contesto urbanistico. Una volta prodotto il progetto esecutivo, il cantiere dovrebbe partire nell'estate del 2026 per terminare l'anno successivo.

"Abbiamo colto il carattere di urgenza per la ricostruzione del ponte sollevato dal sindaco, velocizzando l'iter necessario ad avviare i lavori - dichiara il presidente dell'Adsp Bruno Pisano -. Siamo giunti a una conclusione che riteniamo essere positiva per tutti, consci della grande importanza che riveste l'opera per il territorio e la viabilità stradale nel suo complesso che in questi ultimi anni ha dovuto subire, gioco forza, un'interruzione proprio in corrispondenza dell'inizio del percorso del Miglio Blu".

