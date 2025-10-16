Global safety day sulle banchine di Vado Ligure

A Vado Ligure, sulle banchine del Vado Gateway, si è tenuta l’edizione 2025 del Global Safety Day, appuntamento annuale dedicato alla cultura della sicurezza sul lavoro.

Il tema scelto quest’anno, “We start with Safety”, ha posto l’accento sull’importanza della formazione continua e sul coinvolgimento di tutte le risorse, operative e amministrative.

Il Safety Manager Jari Gatti ha ricordato come la sicurezza non sia solo una regola, ma un vero valore aziendale da condividere ogni giorno.

Tra i temi trattati anche la gestione dell’imprevisto, l’uso delle nuove tecnologie digitali per il monitoraggio delle aree operative, e l’introduzione di simulatori di emergenza per addestrare il personale a reagire in tempo reale.

Durante la giornata sono stati presentati anche i risultati del programma “Safety Champions”, che premia i lavoratori distintisi per attenzione e buone pratiche, e un nuovo progetto di formazione congiunta tra Vado Gateway e Reefer Terminal dedicato ai neoassunti.

Un evento partecipato e concreto, che conferma l’impegno del gruppo nel promuovere una sicurezza moderna, condivisa e sempre più legata all’innovazione e al benessere delle persone.

