Trovato a Milano l'uomo che aveva truffato un'anziana genovese di soldi e gioielli

Era riuscito a truffare una donna anziana a Genova e a rubare dei gioielli per un valore di 40mila euro ma, nel pomeriggio di ieri, è incappato in un'operazione di controllo stradale condotta dalla Polizia Locale di Milano.

L'uomo ha provato a nascondere un sacchetto, ecco cosa c'era dentro

Durante l'ispezione, P.M., italiano di 44 anni, ha tentato di nascondere un sacchetto in una valigia semiaperta nel bagagliaio. Dentro la busta gli agenti hanno trovato molti pezzi in oro e gioielli di ingente valore, oltre a due chiavette che sono comunemente usate per aprire le cassette di sicurezza all'interno delle banche e ad alcuni documenti bancari.

Dai documenti è stato ricostruito l'origine dei preziosi

Gli accertamenti sui documenti hanno permesso di ricostruire l'origine dei preziosi, provento di una truffa messa in atto nella stessa giornata a Genova, ai danni di un'anziana signora che stava sporgendo denuncia. Grazie alla collaborazione con i carabinieri di Genova, è stato possibile procedere al riconoscimento dell'uomo da parte della vittima. I gioielli, dal valore complessivo stimato di circa 40mila euro, verranno restituiti alla proprietaria. L'uomo è stato denunciato per truffa aggravata e ricettazione.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook