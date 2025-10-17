Carabinieri uccisi a Verona, bandiere a mezz'asta sul palazzo della Regione Liguria

Bandiere a mezz’asta sul palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari in occasione dei funerali, previsti alle 16 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti a causa dell’esplosione del casolare di Castel D'Azzano, nel veronese.

Bucci: "La Liguria si unisce al dolore delle famiglie"

"In un giorno di lutto, tutta la Liguria si unisce al dolore delle famiglie e del corpo dei carabinieri per questa tragedia che ha causato la perdita di tre servitori dello Stato, morti nell’adempimento delle loro funzioni", commenta il presidente della Regione Marco Bucci a nome della Giunta.

L'esplosione in provincia di Verona

Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari sono morti durante una perquisizione in una casa di Castel d'Azzano, in provincia di Verona, in vista di uno sgombero abitativo. Gli inquilini dell'immobile, i tre fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari, conducevano un braccio di ferro da due anni. L'anno scorso erano saliti sul tetto della casa minacciando di farla esplodere. In passato la sorella si era cosparsa di amuchina. E, a quanto si ricostruisce, sarebbe stata lei ad accendere l'innesco - probabilmente una molotov - da cui è partita l'esplosione. È rimasta ustionata ed è stata ricoverata in ospedale, mentre i fratelli - nascosti in cortile - hanno tentato di darsi alla fuga. Uno, Dino, è stato fermato subito, mentre il maggiore, Franco, è stato rintracciato nei campi circostanti in mattinata e arrestato.

