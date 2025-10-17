Bucci su Amt: "Regione pronta a entrare immediatamente. I conti? Ancora non li ho visti"

La crisi Amt al centro dell'attenzione. Il presidente di Regione Liguria Marco Bucci a margine di un evento in piazza De Ferrari è tornato sull'argomento ribadendo l'intenzione di Regione di entrare nella gestione dell'azienda di trasporto pubblico: "Noi siamo assolutamente interessati, per quanto riguarda la tempistica dipenderà dal Comune di Genova, appena ci dà l'ok noi entriamo immediatamente, anche domani, i soldi li abbiamo, se domani mi dicono che si può comprare noi compriamo".

Durante la commissione ad hoc che si è svolta a Tursi mercoledì scorso il Comune ha ribadito che la revisione effettuata da Price Waterhouse Cooper ha evidenziato circa 100 milioni di debito. Per questo motivo il Comune ha annunciato un piano di recupero di 60 milioni: dieci verranno recuperati dal piano tariffario e altri 50 dai contratti di servizio.

Il presidente di Regione Liguria però spiega che prima di avviare il percorso di ingresso in Amt è necessario "vedere come sono i conti e capire quanto c'è bisogno di ricapitalizzazione. Magari non c'è nemmeno bisogno di ricapitalizzazione, è solo una questione di passaggio di proprietà. Io i numeri non li ho visti. Quando avremo un bilancio certificato parleremo dei numeri".

