Cronaca

Torna alla homepage

La Fiamma Olimpica a Genova, Martina Colombari cede la torcia a Vanni Oddera

3 secondi di lettura
di Andrea Popolano

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS