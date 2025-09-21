Porto e trasporti

Salone Nautico, gli appuntamenti di domenica 21 settembre

di Redazione

Una domenica di sole sul Waterfront che ospita, fino al 23 settembre, il Salone Nautico Internazionale. Attesi tanti visitatori, che potranno scegliere tra le visite agli stand e alle imbarcazioni e un fitto calendario di eventi programmati. 

Tutti gli appuntamenti di domenica 21 settembre

FORUM25

Ore 11:00: “PREMIAZIONE 37°EDIZIONE MILLEVELE IREN” (A cura di Yacht Club Italiano e Salone Nautico Internazionale - Terrazza Padiglione Blu

Ore 13:30: PRESENTAZIONE PUBBLICA LOUIS VUITTON 38th AMERICA’S CUP (A cura di AMERICA’S CUP EVENT e CONFINDUSTRIA NAUTICA) - Terrazza Padiglione Blu

EBERHARD & CO. THEATRE

Ore 11:00: “LA SALUTE DELLE BALENE…COMINCIA DALLA LIGURIA!” (A cura di CREDIMA – Centro Referenza Nazionale Indagini Diagnostiche Mammiferi Marini Spiaggiati Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta)

Ore 15:00: “UN MARE PER TUTTI - Il racconto di una collaborazione che unisce” (A cura di I Timonieri Sbandati, Associazione SICS e Osculati)

Ore 16:00: “MISSIONE OLIMPIA 2025” (A cura di Club del Gommone)

Ore 17:00: Talk “LA SFIDA DEL TEMPO” Mario Peserico, General Manager Eberhard & Co., in conversazione con Miki Biasion. Partecipa Eugenio Franzetti Direttore Lancia Corse. Modera Savina Confaloni (A cura di Eberhard & Co.)

INCONTRI ED EVENTI

PROGRAMMA NAVIGAZIONE MEZZI FOILING:

10:00/12:00 Tavole elettriche

12:00/14:00 Vela

15:00/17:00 Vela

Ore 15:15: CONFERENZA STAMPA “EVENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE PATROCINATI da CONFINDUSTRIA NAUTICA” - Sala Stampa

Ore 18:30: “INCONTRI D’AUTORE” Presentazione del libro “Gossip da diporto” di Gaspare Borghini e Raoul De Forcade - VIP Lounge, Pad. Blu

