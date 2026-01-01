Tragedia a Vesima, 30enne trovato morto sugli scogli

Tragedia questa mattina sulla spiaggia di Vesima, nel genovese, dove un ragazzo di circa 30 anni è stato trovato morto sulla spiaggia di Vesima, tra gli scogli di Punta Nave.

Sul posto il 118 di Genova, i carabinieri e la Capitaneria di Porto: al momento non è chiaro cosa abbia causato l'incidente, se un malore del 30enne oppure una caduta accidentale sugli scogli. Sembra che l'uomo stesse pescando tra gli scogli della spiaggia, per poi finire in mare.

Nonostante i soccorsi immediati, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Militari e Capitaneria di Porto stanno cercando di ricostruire la dinamica ascoltando eventuali testimoni.