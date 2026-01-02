Genova, precipita dal quinto piano: donna al San Martino in codice rosso. Indagini in corso

Sono stati i vicini a sentire i suoi lamenti e a chiamare aiuto. Così una giovane donna è stata trovata a terra, in vico del Duca Allarme, dopo una caduta dalla finestra del quinto piano. Ferita ma cosciente, è stata soccorsa e trasportata in codice rosso al pronto soccorso del San Martino dal 118.

Il tonfo poi i lamenti nel cuore della notte

Erano le 2.30 di notte quando alcuni vicini di casa hanno prima sentito un tonfo, poi dei forti lamenti. La giovane, di circa trent'anni, sarebbe precipitata dalla finestra per cause ancora in fase di accertamento riportando una grave ferita a una gamba. Dalle prime informazioni non si tratterebbe di un gesto volontario e proprio per questo la polizia ora indaga sull'accaduto per ricostruire l'accaduto.