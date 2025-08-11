Diga Genova, il subcommissario a Primocanale: "Primo mega cassone pronto a metà settembre"

Con il posizionamento del dodicesimo cassone, avvenuto sabato 9 agosto, il cantiere della nuova diga foranea di Genova entra in una nuova fase. A Vado Ligure sono stati già avviati i lavori per la realizzazione dei mega cassoni che andranno a comporre la diga che avranno dimensioni fino a 67 metri di lunghezza, 35 metri di larghezza e 33 metri di altezza. Nel cantiere infatti è iniziata la realizzazione della soletta del primo mega cassone.

I mega cassoni grandi come un palazzo di 11 metri

"Come avevamo preannunciato, il ritmo di produzione nel cantiere di Vado Ligure è aumentato grazie all’introduzione del nuovo impianto di betonaggio, in grado di produrre oltre 180 metri cubi all’ora in getto continuo - spiega a Primocanale Carlo De Simone, subcommissario della Struttura commissariale per la ricostruzione di Genova -. Così abbiamo dato vita al solettone del primo mega-cassone del T1, che è stato già terminato con oltre 1900 metri cubi di calcestruzzo posati. Il 19 agosto avvieremo il getto del fusto e allora vedrete crescere una struttura davvero enorme, da 33,7 metri di altezza, 66,82 metri di lunghezza e 33 metri di larghezza. In pratica un palazzo di 11 piani, lungo due autobus in fila e largo come una strada a 4 corsie. Solo a questa parte di produzione dei mega cassoni lavorano oltre 100 operai. Il primo cassone impiegherà qualche giorno in più per un fisiologico apprendimento e contiamo di terminare a metà settembre, poi il ritmo crescerà" spiega De Simone.

In tutto i mega cassoni saranno 35 in tutto su un totale di 73. Per costruirli è impiegata la Tronds Barge 33, una chiatta semisommergibile lunga 110 metri e larga 45 metri, in grado di immergersi fino a 20 metri sotto il livello dell'acqua. Questa capacità di affondamento consente di abbassare il ponte della chiatta al di sotto della linea di galleggiamento, facilitando le operazioni di varo e movimentazione dei cassoni.

Il cantiere del primo mega cassone della nuova diga

Arrivati tutti gli ok dagli enti ambientali preposti

Nel frattempo continua la produzione degli altri cassoni, come spiega il subcommissario. "Siamo estremamente fiduciosi, avendo anche superato tutte le tematiche ambientali per il riempimento dei mega cassoni, che hanno visto da ultimo il parere di verifica di ottemperanza positivo da parte della commissione VIA-VAS al MASE - aggiunge De Simone -. E tutto ciò a dimostrazione che non abbiamo bisogno di utilizzare poteri speciali, noi le cose le facciamo bene e coinvolgendo tutti gli enti preposti (Ministero Ambiente, Regione Liguria, ARPA, ASL, ISPRA): un piano ambientale che è il nostro orgoglio perché è il primo caso in Italia di applicazione del principio comunitario del DNSH tra mega cantieri".

Il cantiere della nuova diga

Attualmente sono oltre 450 le persone coinvolte nel progetto, tra personale diretto e di terzi, e con le nuove attività previste ci sarà un incremento occupazionale, legato anche al raddoppio dei turni di lavoro. Con una lunghezza che nella sua configurazione finale raggiungerà 6,2 chilometri e una profondità di posa che raggiunge i 50 metri — la più profonda mai sperimentata in Europa per una diga foranea — la nuova infrastruttura renderà il porto di Genova accessibile alle navi di nuova generazione fino a 400 metri di lunghezza, rafforzando il ruolo dello scalo ligure nel Corridoio Reno-Alpi della rete Ten-T. L'opera è realizzata dal consorzio PerGenova Breakwater, guidato da Webuild, su incarico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. L'opera, sviluppata interamente in mare aperto, sta prendendo forma su un fondale già consolidato con oltre 2.200 tonnellate di ghiaia posate, a cui si aggiungono 41.000 colonne sommerse, pari a un totale di 478.000 metri lineari già realizzati, più della metà della lunghezza complessiva prevista dal progetto.

