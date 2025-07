Weekend di grande esodo: bollino rosso in autostrada, 20 navi al giorno a Genova

Si è aperto un fine settimana particolarmente caldo sul fronte del traffico e degli spostamenti vacanzieri: questo fine settimana - 26 e 27 luglio - e il prossimo - già da venerdì 1 agosto e poi il weekend del 2 e 3 agosto - sono quelli in cui si concentra il maggior numero di persone in viaggio, anche in Liguria. Dove le autostrade segnalano bollino rosso e intorno al porto di Genova si muovono migliaia di veicoli per gli imbarchi e gli sbarchi dai traghetti da e per le isole.

Bollino rosso in autostrada

Il sabato si apre con un bollino rosso in autostrada: sulla A7, la Serravalle, è per tutto il giorno in direzione Genova. Sulla A10, il bollino è rosso per chi viaggia verso Savona e la Francia. Sulla A12, che porta verso la Toscana, è bollino rosso per tutto sabato verso est. Anche la Gravellona Toce segnala bollino rosso per traffico intenso e code per tutto il sabato per chi si muove verso sud. Domenica invece i bollini rossi sono sulla Serravalle nel pomeriggio verso Milano, sulla A10 pomeriggio e sera verso Genova, sulla A12 pomeriggio verso Genova, sulla A26 nel pomeriggio verso il Piemonte. Il bollino rosso è già calcolato anche per venerdì 1 agosto con la previsione di traffico intenso su tutte le direttrici autostradali fin dalle prime ore del mattino.





Traghetti: oltre 20 partenze e arrivi al giorno

A fine mese c'è l'attesa per il maggior flusso di traffico intorno al porto di Genova e alla Stazione Marittima per le partenze e gli arrivi delle navi: in quei giorni si scontrano i flussi tra chi rientra e chi parte per le vacanze di agosto con picchi attesi anche di 40mila passeggeri. Ma già questo fine settimana si è aperto con grandi traffici: nella giornata di sabato arrivano nel porto di Genova undici traghetti - di cui 5 solo la mattina - da Sardegna, Corsica, Sicilia, Spagna, Tunisia, e ne partono altrettante. Domenica 27 luglio sette arrivi e sette partenze: la prima nave approda a Genova alle 730, l'ultima parte alle 2130. E sia sabato sia domenica è previsto l'arrivo di una nave da crociera con a bordo circa 1500 passeggeri. Previsto traffico intenso nel nodo genovese verso e dalle autostrade.

