Leo Ostigard torna in A: colpo Genoa che riaccoglie il difensore norvegese

Leo Ostigard è pronto a vestire nuovamente la maglia del Genoa. Dopo le esperienze con il Rennes in Francia e il prestito all’Hoffenheim in Germania, il centrale norvegese fa ritorno in Italia e si prepara a essere uno dei nuovi volti per la difesa rossoblù e per i fantallenatori.

Il Genoa ha raggiunto l’accordo con il club di appartenenza per il trasferimento di Ostigard in prestito con diritto di riscatto. Un’operazione che testimonia la volontà del club ligure di puntare ancora una volta sulla grinta e la solidità del classe 1999, già ben conosciuto dai tifosi dopo la positiva esperienza nella stagione 2021/22.

Ostigard arriverà a Genova nella giornata di domani per sottoporsi alle visite mediche e apporre la firma sul contratto che sancirà ufficialmente il suo ritorno a Marassi. Il suo arrivo rappresenta un’importante pedina nell’organico di mister Vieira, che potrà contare su un difensore affidabile e già rodato in Serie A.