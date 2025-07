Auto in fiamme in autostrada, lunghe code sulla A7

Paura all'ora di pranzo sulla autostrada A7 Serravalle-Genova dove una Fiat 500 ha preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento. Non ci sarebbero feriti, fortunatamente la persona alla guida è riuscita a scendere prima che le fiamme inondassero l'auto.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta la polizia stradale con una pattuglia che ha bloccato temporaneamente il traffico per permettere l'intervento dei vigili del fuoco.

Lunghe code

È successo all'altezza del bivio per la A7 e la A12. Al momento si registra una coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e il bivio. L'entrata consigliata verso Genova è quella di Genova Ovest. L'uscita consigliata per chi proviene da Milano è quella di Bolzaneto. In direzione Genova la coda è di 4 km tra Genova Nervi e bivio dell'A12 con l'A7 Milano-Genova. L'entrata consigliata verso Genova è quella di Genova Ovest su A7 Milano-Genova, mentre l'uscita consigliata provenendo da Livorno è quelal di Genova Est.

(Notizia in aggiornamento)

