Manutenzione Sopraelevata, la giunta stanzia 1,3 milioni di euro

È arrivato il disco verde da parte della giunta Salis allo stanziamento di 1,3 milioni di euro per manutenere la Sopraelevata in due tratti della strada compresi delle pile 168 e 175 e quello relativo alle rampe sovrapposte in via D'Annunzio e corso Aurelio Saffi. La giunta, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica.

La notizia già anticipata da Primocanale

La notizia era stata anticipata nei giorni scorsi da Primocanale, durante un'intervista proprio all'assessore Ferrante, che aveva comunicato due fasi di interventi per un costo totale di circa 4 milioni di euro per la Sopraelevata di Genova. La Aldo Moro è stata oggetto di dibattito da tempo, a partire dalla campagna elettorale della scorsa primavera. L'avvio del cantiere del tunnel subportuale ha messo in discussione la sua utilità, considerando i lavori di manutenzione da fare, nonostante i genovesi abbiamo espresso il parere positivo sulla strada. Questi dubbi però vengono spazzati via, visto che l'anno prossimo verrà completamente rimessa in sesto. Anche perché la sua necessità è assoluta e indubbia e probabilmente lo sarà anche il giorno, chissà quando, che sarà pronto il tunnel subportuale. Perché per ora non esiste uno studio dei flussi ma avere un'alternativa al tunnel pare cosa logica.

Il via libera della giunta

"Si tratta di lavori fondamentali, di ripristino conservativo e rinforzo strutturale, finalizzati a recuperare le originarie condizioni degli elementi strutturali degradati della Sopraelevata - ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante -. La sicurezza delle infrastrutture e dei cittadini genovesi è fin dall'inizio una priorità della nostra amministrazione che, con questo importante stanziamento di 1,3 milioni, approvato ad agosto dal consiglio comunale e inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici, vuole tutelare lo stato conservativo di un'arteria fondamentale per il traffico cittadino come la Sopraelevata".