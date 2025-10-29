Sopraelevata di Genova, nel 2026 lavori per quasi quattro milioni di euro

Due fasi di interventi per un costo totale di circa quattro milioni di euro per la Sopraelevata di Genova. È il programma del Comune di Genova per rimettere in senso la strada che dalla fine degli anni '60 fa viaggiare decine di migliaia di genovesi ogni giorno.

Milioni già a bilancio per lavori divisi in due tranche

Come il nodo di San Benigno, che vede corsie soppresse e operai al lavoro proprio in questo periodo, anche la Aldo Moro verrà sottoposta a manutenzione straordinaria. A spiegarlo a Primocanale è l'assessore alle infrastrutture Massimo Ferrante, che aggiunge: "È già a bilancio un primo intervento dal valore di un milione e settecento mila euro, lavori che inizieranno nel primo semestre del 2026. A seguire, ce ne sarà un altro da un milione e quattrocentomila euro".

Il dibattito sulla Sopraelevata

Da tempo la Sopraelevata è al centro del dibattito sulle infrastrutture genovesi: con l'avvio del cantiere per il tunnel subportuale la sua "utilità" viene spesso messa in discussione. Non solo per un discorso estetico, ma anche manutentivo.

La Sopraelevata richiese interventi di manutenzione piuttosto presto dopo la sua inaugurazione. Nel 1977, appena dodici anni dopo l'inaugurazione, alcuni elementi della struttura in acciaio richiesero infatti una nuova verniciatura, peraltro ampiamente prevista dai manuali di manutenzione. Nel 1988 fu eseguita la manutenzione straordinaria dei giunti di dilatazione. La strada è tuttavia rimasta sempre aperta al traffico di decine di migliaia di veicoli al giorno, come dovrebbe rimanere anche per i lavori che la aspetteranno nel 2026.

