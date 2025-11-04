"È già domani, i genovesi ringraziano": maxi-biglietto ironico della minoranza contro la Salis sulle tariffe Amt

Ancora polemiche legate alle nuove tariffe Amt a Genova. A protestare in aula rossa per il mancato confronto in consiglio comunale è stata tutta l'opposizione. All'inizio della seduta ha preso la parola la consigliera della Lega Paola Bordilli che ha sottolinato la mancanza di dialogo sul tema tra la giunta, la maggioranza e l'opposizione sul tema tariffe Amt.

Tutti i consiglieri della minoranza hanno mostrato un maxi biglietto Amt con la scritta: "E' già domani. I genovesi ringraziano". Chiaro riferimento al motto durante la campagna elettorale di Silvia Salis.

In precedenza una nota diffusa dall'opposizione unita ha sottolineato come il tema delle nuove tariffe Amt sia stato bocciato dalla giunta durante la conferenza capigruppo. "Ci è stato detto che il tema non è di attualità e che il Comune non è competente: ma se il Comune non è competente, a che titolo il vice sindaco Terrile si è presentato in assemblea dei soci per sostenere il nuovo piano tariffario? Il punto è che nessuna giunta lo ha deliberato, nessun consiglio eletto lo ha votato e ora neppure vogliono dibatterne. Nessuna trasparenza, nessuna condivisione, paura del confronto, chiusura all'ascolto: questa è la cifra del nuovo corso dell'amministrazione comunale di Genova" conclude la nota.

