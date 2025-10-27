Ultime notizie
- Il Programma Politico di Primocanale del 27 ottobre 2025
- Il primo anno di Bucci visto dalle opposizioni, Sanna: “Per noi da 0 in pagella”
- Cantiere metro a Brin, Fillea Cgil: "La Manelli non paga gli stipendi, intervenga il Comune"'
- Incidente all'interno dell'Autogrill di Varazze, donna investita da un'auto
- Gli rubano in macchina l'urna con le ceneri dello zio, l'appello: "Restituitela"
- Dragaggio del golfo, alla Spezia i muscoli costretti a sfrattare
IL COMMENTO
I conti Amt, le attese dei genovesi e la capacità di ascolto di Salis
Evviva il Ducale che inventa "Il libro della settimana"!