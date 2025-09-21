Come vanno i partiti a Genova e in Liguria? Lunedì alle 21 i risultati del sondaggio

Primocanale renderà noti durante "Il Programma Politico" di lunedì sera i risultati esclusivi del sondaggio Primocanale/Tecné sull'andamento dei partiti politici, con la partecipazione in studio dei principali esponenti della politica del territorio ligure. L'indagine si distingue per il confronto diretto tra i dati rilevati a livello nazionale e quelli riscontrati in Liguria e a Genova, evidenziando eventuali differenze con il panorama nazionale.

Il sondaggio, condotto con un ampio campione di ben 1700 interviste a livello regionale e 1200 nella città di Genova, è stato registrato presso AGCOM e la Presidenza del Consiglio, garantendo così la massima trasparenza e ufficialità dei dati.

L'analisi si concentra esclusivamente sui partiti nazionali, escludendo le liste civiche che nelle recenti elezioni regionali del 2024 e comunali di Genova nel 2025 hanno avuto un peso rilevante, ma che questa volta vengono escluse per offrire un quadro più netto della situazione politica.

Interessante anche il dato aggregato, che metterà a confronto le forze di centrosinistra e centrodestra a Genova e in Liguria, offrendo così una visione complessiva dell'equilibrio politico tra i due principali schieramenti nella regione.

L'appuntamento con "Il Programma Politico" di lunedì sera alle 21 sarà fondamentale per tutti gli osservatori e appassionati di politica per comprendere le dinamiche attuali ei possibili sviluppi futuri nel quadro politico ligure, grazie a un'indagine rigorosa e dettagliata condotta da un istituto di ricerca di alto livello come Tecné.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook