La spettacolare vendemmia 2025 alle 5 Terre in "Presa diretta"

di Elisabetta Biancalani
Promontori sul mareVigneti a Riomaggiore nelle 5 Terre

Nuova puntata di "Presa diretta", che apre la nuova stagione con un viaggio alle 5 Terre, a Riomaggiore, dove insieme ad Heydi Bonanini vi portiamo a bordo dei trenini fino al mare, per raccontare la vendemmia a filo d'acqua e non solo. 

